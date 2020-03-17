Детей из Ртищевского района кормили подозрительными крупами
Нарушение выявила проверка
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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в марте 2020 года провело проверку в дошкольном учреждении Ртищевского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что для несовершеннолетних было закуплено пять партий круп — более 6 кг.
На шлифованные пшено и рис не были представлены протоколы испытаний, подтверждающие их качество и безопасность.
Руководитель учреждения получил предписание о запрете использования продукции, оно было исполнено.
ИСТОЧНИК KP.RU