Детей из Ртищевского района кормили подозрительными крупами

17 Март 2020 2020-03-17T11:26:32+03:00

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Управление Россельхознадзора по Саратовской области в марте 2020 года провело проверку в дошкольном учреждении Ртищевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что для несовершеннолетних было закуплено пять партий круп — более 6 кг.

На шлифованные пшено и рис не были представлены протоколы испытаний, подтверждающие их качество и безопасность.

Руководитель учреждения получил предписание о запрете использования продукции, оно было исполнено.

ИСТОЧНИК KP.RU