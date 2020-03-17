2020-03-17T11:07:04+03:00
Общество

В Саратовской области ОРВИ за неделю заболели 19,2 тыс. человек

Эпидпорог превышен на 39,23%
Дарья Вострикова
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С 9 по 15 марта в Саратовской области зарегистрировано 19,2 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора региона, эпидпорог превышен на 39,23%.

Среди детей в возрасте от 7 до 14 лет по региону заболели 5 841 человек, по Саратову — 2 342, эпидпорог превышен на 26,52% и 12,51% соответственно.

Всего в областном центре зарегистрировано 8 962 случая ОРВИ, заболеваемость выше эпидемического порога на 20,15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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