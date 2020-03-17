В Энгельсе восемь пожарных тушили коптильню
Огонь вспыхнул, предположительно, из-за неверного обращения с электроприборами
Изменить размер текста:
Вчера, 16 марта, в 23:48 восемь пожарных и две единицы техники выехали тушить коптильню на Дубовиковской улице в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
Возгорание на площади 10 кв. м ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU