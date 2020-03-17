В Энгельсе восемь пожарных тушили коптильню

17 Март 2020 2020-03-17T11:05:36+03:00

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Вчера, 16 марта, в 23:48 восемь пожарных и две единицы техники выехали тушить коптильню на Дубовиковской улице в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, по предварительным данным, огонь вспыхнул из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Возгорание на площади 10 кв. м ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU