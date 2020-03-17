Саратовские спортсмены взяли серебро всероссийских соревнований по мини-футболу

17 Март 2020 2020-03-17T11:03:37+03:00

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Саратовская команда спортшколы олимпийского резерва №14 «Волга» взяла серебро всероссийских соревнований по мини-футболу.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, состязались любительские женские команды первой лиги зоны «Приволжье» в сезоне 2019-2020 года.

Марина Сонюшкина признана лучшим бомбардиром соревнований.

Саратовцы вышли на всероссийский этап, где пройдет борьба за звание чемпиона России.

ИСТОЧНИК KP.RU