Саратовец украл автоусилитель из ТЦ «Оранжевый»
Сумма ущерба составила почти 3 тыс. рублей
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Полиция Заводского района раскрыла кражу из ТЦ «Оранжевый» в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 марта в 18:15 неизвестный унес из магазина автоусилитель «Пионер» стоимостью почти 3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний парень, который признался, что сдал технику в комиссионный магазин.
На злоумышленника завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU