Саратовец украл автоусилитель из ТЦ «Оранжевый»

17 Март 2020 2020-03-17T11:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Заводского района раскрыла кражу из ТЦ «Оранжевый» в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 8 марта в 18:15 неизвестный унес из магазина автоусилитель «Пионер» стоимостью почти 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 23-летний парень, который признался, что сдал технику в комиссионный магазин.

На злоумышленника завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU