Вячеслав Володин: Отсутствие инфраструктуры — серьезная проблема для Саратова

17 Март 2020 2020-03-17T10:57:37+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин дал интервью саратовскому телевидению.

В нем он рассказал, в частности, о проектах по развитию социальной инфраструктуры в новых районах Саратова и области.

- В этом году в регионе начнется реализация многих проектов в самых разных сферах, инициированных Вами. Их десятки. Вопрос: какую цель Вы ставите?

- Изменить жизнь к лучшему. Постараться через такие целевые проекты, точечные инициативы сделать так, чтобы город Саратов был чистым городом, в нем было бы комфортно жить. Основные вопросы, которые волнуют жителей, за счет этих программ постараться снять.

- По сути, вот эти проекты, которые будут запущены, о них обо всех просили люди, как я понимаю. В Вашу общественную приемную обращались. Это и строительство школ, благоустройство. То есть это ответ на запрос жителей?

- Только через запрос. Это не придуманные проекты. Если был запрос, обращение, изучили, рассмотрели, после этого принято решение. Здесь не было ничего, чтобы, знаете, посидели: «А почему бы нам вот это не сделать?» Нет. Обратная связь, обсуждение.

- Это как школы, например, да?

- Школы — это где-то и ответ на крик души. Потому что школа в Авиаторе — это тысячи подписей, собранных и переданных в приемную. Школа в Приволжском — такая же ситуация. А дальше — это в том числе обращения, обратная связь. 84 школа, 5 школа в Саратове. У нас много таких ситуаций. Это в том числе и Перелюб, Тепловка Новобурасского района, Турки, Вольск, 2 лицей. Везде есть обращения.

В Авиаторе ведь что случилось: взяли и разрешили строительство жилья на землях бывшего авиационного завода. Фактически на пустыре построили дома, люди купили квартиры. А кругом? Кругом ничего нет, кроме лающих собак. И нужен садик, необходимо, чтобы была школа, необходима поликлиника. Нет инфраструктуры. Это серьезная проблема города Саратова. И, встречаясь с депутатами фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе, я просил моих коллег и говорил о том, что необходимо принимать региональное законодательство, которое имеют право принимать депутаты на областном уровне, где просто нужно взять и через региональный закон положить конец этому беспределу.

- Депутаты Вас услышали? Они собираются заниматься этой работой?

- Вы все воспринимаете меня, как человека, который сказал и обязательно все слышат. Не так это. Если бы было так, многие проблемы бы давно решили. Вот Вас все время слышат?

- Нет.

- Вот также и меня. Но когда меня не слышат, я стараюсь решать эти вопросы сам, вместе с теми, кто меня слышит, вместе с жителями, которые хотят решения этих вопросов. Поэтому мы практически все проблемы решаем совместно с общественными советами. Будь это проблема в необходимости строительства школы «Аврора» или в Елшанке строительство жилья. Это обратная связь с людьми, и дальше поиск решения.

ИСТОЧНИК KP.RU