2020-03-17T09:43:12+03:00
Общество

Жители Заводского района Саратова пожаловались мэру на разрушающиеся и расселенные дома

Улучшением состояния района займутся уже в 2020 году
Дарья Вострикова
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Вчера, 16 марта, глава Саратова Михаил Исаев встретился в Городском Доме культуры с жителями Заводского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в мероприятии приняли участие представители администрации города, прокурор Саратова Сергей Ломакин, глава УМВД по Саратову Андрей Чепурной, а также депутаты городской и областной дум.

Михаил Исаев рассказал о планах развития микрорайона «Авиатор» и прилегающих территорий, намерениях городских властей при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина завершить работы на стадионе «Волга», реконструкции сквера Марины Расковой, достройке школы, ремонте бывшего кинотеатра «Темп», приведении в порядок дорог. Он предложил собравшимся обращаться с личными просьбами к нему и другим сотрудникам администрации.

Местные жители пожаловались на плохие тротуары, нехватку мест общественного отдыха, проблеме обеспеченности школами и поликлиниками, множество расселенных и разрушающихся домов, рядом с которыми возникают свалки.

Мэр пообещал принять меры, провести выезд по проблемным точкам и заверил, что улучшением состояния района займутся в 2020 году, а в целом работы по благоустройству должны пройти до 2022 года.

Он предложил встретиться во второй половине мая и посмотреть, как выполняются пожелания горожан. Не исключено, что встреча пройдет раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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