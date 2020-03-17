Две пассажирки Lada Largus пострадали в ДТП с Toyota в Саратове
Авария произошла на улице Маркина
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова вчера утром, 16 марта, столкнулись Lada Largus и Toyota.
- По предварительным данным, в 08:50 35-летний водитель иномарки при перестроении врезался в отечественное авто, которым управлял 63-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В ДТП пострадали две пассажирки Lada: 64 и 57-летняя женщины. Их госпитализировали.
Авария произошла напротив дома №2 по улице Маркина.
ИСТОЧНИК KP.RU