Две пассажирки Lada Largus пострадали в ДТП с Toyota в Саратове

17 Март 2020 2020-03-17T09:30:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова вчера утром, 16 марта, столкнулись Lada Largus и Toyota.

- По предварительным данным, в 08:50 35-летний водитель иномарки при перестроении врезался в отечественное авто, которым управлял 63-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадали две пассажирки Lada: 64 и 57-летняя женщины. Их госпитализировали.

Авария произошла напротив дома №2 по улице Маркина.

ИСТОЧНИК KP.RU