Классные руководители в Саратовской области будут получать прибавку в 6 тыс. рублей

17 Март 2020 2020-03-17T09:26:35+03:00

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В Саратовской области уже с начала нового учебного года повысится зарплата педагогам.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования, с 1 сентября будут введены доплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей.

В Саратовской области зарегистрировано 13 689 классных руководителей. Кроме доплат по 5 тыс. рублей, которые предусмотрены из федерального бюджета, они получают около 1 тыс. рублей из областного. Поэтому общая сумма выплат составит порядка 6 тыс. рублей.

- Ожидается, что средняя заработная плата классных руководителей в школах области в сентябре 2020 года увеличится и прогнозно составит около 34 тыс. рублей, — сообщили в Минобразе.

ИСТОЧНИК KP.RU