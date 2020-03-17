2020-03-17T09:26:35+03:00
Общество

Классные руководители в Саратовской области будут получать прибавку в 6 тыс. рублей

Выплаты начнутся с 1 сентября
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области уже с начала нового учебного года повысится зарплата педагогам.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования, с 1 сентября будут введены доплаты классным руководителям в размере 5 тыс. рублей.

В Саратовской области зарегистрировано 13 689 классных руководителей. Кроме доплат по 5 тыс. рублей, которые предусмотрены из федерального бюджета, они получают около 1 тыс. рублей из областного. Поэтому общая сумма выплат составит порядка 6 тыс. рублей.

- Ожидается, что средняя заработная плата классных руководителей в школах области в сентябре 2020 года увеличится и прогнозно составит около 34 тыс. рублей, — сообщили в Минобразе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ситуационный центр в Саратовской области планируют потратить более 57 млн рублей
Глава саратовского Россельхознадзора покинул свой пост
Саратовская область возглавила рейтинг Минтруда России по трудоустройству граждан
Радаев корреспонденту «КП-Саратов»: Нечасто бываю в магазинах
В энгельсской администрации назначен новый глава комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи
Саратовский облсуд отказался отстранять Мазину от должности министра здравоохранения
В Саратове началась подготовка к реконструкции стадиона «Спартак»
Саратовский губернатор Валерий Радаев проверил полки в магазине
Балаковец отсидит 3,5 года в тюрьме за покупку наркотика в интернете
На саратовских вокзалах усилили контроль для предотвращения коронавируса
В Саратовской области создан оперативный штаб по предотвращению коронавируса
На радио «Комсомольская правда» в Саратове выйдет передача о коронавирусе
Обманувшему на 260 тыс. рублей граждан мошеннику из Саратова отказались смягчать срок
Панков: Отсутствие информации о профилактике заболеваний порождает негатив
Энгельсский завод за четыре месяца отправит в Санкт-Петербург 87 троллейбусов
Житель Энгельса испугался стаи собак
В Президентской академии реализуется Школьный проектный офис SchoolJect
Балаковец проведет два года в колонии за наркотик в кармане
Детей из Ртищевского района кормили подозрительными крупами