Находившегося в федеральном розыске самарца задержали в Саратове

17 Март 2020 2020-03-17T09:23:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, 16 марта, патруль Росгвардии обнаружил на Большой Казачьей улице во Фрунзенском районе Саратова двух граждан, которые занимались незаконной расклейкой объявлений на фасадах жилых домов.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, во время проверки личных данным выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске.

Правоохранители разыскивали 37-летнего самарца по подозрению в краже сотового телефона. Его задержали и передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU