Находившегося в федеральном розыске самарца задержали в Саратове
Мужчину остановили на Большой Казачьей улице
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Вчера днем, 16 марта, патруль Росгвардии обнаружил на Большой Казачьей улице во Фрунзенском районе Саратова двух граждан, которые занимались незаконной расклейкой объявлений на фасадах жилых домов.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, во время проверки личных данным выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске.
Правоохранители разыскивали 37-летнего самарца по подозрению в краже сотового телефона. Его задержали и передали сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU