В Энгельсе рецидивист с газовым баллончиком отобрал у прохожей 65,5 тыс. рублей
Мужчину задержали
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Прокуратура Саратовской области следит за расследованием уголовного дела о грабеже с применением насилия.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 23 декабря вечером в Энгельсе 33-летний рецидивист с газовым баллончиком отобрал у 58-летней горожанки сумку, где лежали банковские карты, сотовый телефон и 65,5 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовные дела, 10 марта его задержали.
Обстоятельства преступления устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU