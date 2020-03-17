В Энгельсе рецидивист с газовым баллончиком отобрал у прохожей 65,5 тыс. рублей

17 Март 2020 2020-03-17T09:04:17+03:00

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Прокуратура Саратовской области следит за расследованием уголовного дела о грабеже с применением насилия.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 23 декабря вечером в Энгельсе 33-летний рецидивист с газовым баллончиком отобрал у 58-летней горожанки сумку, где лежали банковские карты, сотовый телефон и 65,5 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовные дела, 10 марта его задержали.

Обстоятельства преступления устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU