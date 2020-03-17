Трое жителей Ершовского района отработают кражу машины и надувной лодки

17 Март 2020 2020-03-17T09:09:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал троих жителей Ершовского района в возрасте 19, 20 и 22 лет виновными в краже по предварительному сговору.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 25 августа 2019 года парни пришли к одному из домов на Центральной улице в селе Марьевка.

Они оттолкнули машину ВАЗ-21214, запустили двигатель ключом, который оставил хозяин в замке зажигания, и скрылись на авто с места преступления.

Добычей злоумышленников стал не только транспорт, но и имущество, которое находилось внутри: надувная лодка с веслами и насосом, сапоги, емкость для рыбы.

Сумма причиненного ущерба составила 75 тыс. рублей.

Похищенное имущество изъяли сотрудники полиции и вернули собственнику.

Двое злоумышленников получили 400 часов обязательных работ, третий — 300.

ИСТОЧНИК KP.RU