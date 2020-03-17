Трое жителей Ершовского района отработают кражу машины и надувной лодки
Суд признал троих жителей Ершовского района в возрасте 19, 20 и 22 лет виновными в краже по предварительному сговору.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 25 августа 2019 года парни пришли к одному из домов на Центральной улице в селе Марьевка.
Они оттолкнули машину ВАЗ-21214, запустили двигатель ключом, который оставил хозяин в замке зажигания, и скрылись на авто с места преступления.
Добычей злоумышленников стал не только транспорт, но и имущество, которое находилось внутри: надувная лодка с веслами и насосом, сапоги, емкость для рыбы.
Сумма причиненного ущерба составила 75 тыс. рублей.
Похищенное имущество изъяли сотрудники полиции и вернули собственнику.
Двое злоумышленников получили 400 часов обязательных работ, третий — 300.
ИСТОЧНИК KP.RU