Рецидивист украл из магазина в Саратове три бутылки коньяка и банку кофе
Мужчина находился в федеральном розыске
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на улице Рахова в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 50-летний гражданин и рассказал, что 6 декабря кто-то унес бутылку коньяка и банку кофе, а 21 января — две бутылки спиртного того же вида.
Вчера, 16 марта, предполагаемого преступника задержали. Им оказался 35-летний рецидивист, который находился в федеральном розыске.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU