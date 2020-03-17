Рецидивист украл из магазина в Саратове три бутылки коньяка и банку кофе

17 Март 2020 2020-03-17T09:07:14+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на улице Рахова в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, с заявлением обратился 50-летний гражданин и рассказал, что 6 декабря кто-то унес бутылку коньяка и банку кофе, а 21 января — две бутылки спиртного того же вида.

Вчера, 16 марта, предполагаемого преступника задержали. Им оказался 35-летний рецидивист, который находился в федеральном розыске.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU