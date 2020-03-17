2020-03-17T09:01:45+03:00
Общество

Ленинский и Кировский районы Саратова проведут сутки без воды

Идут работы на водопроводе
Дарья Вострикова
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Завтра, 18 марта, из-за работ на водопроводе без воды останется ряд улиц Ленинского и Кировского районов Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения вводятся ориентировочно с 6:00 18 марта до 5:00 19 марта.

В их зону попадают улицы: Блинова, 35, 50, Депутатская, 45, 1-й Изобильный проезд, 2, 3-я Окольная, 17/1, 4-я Окольная, 15, 15а, Танкистов, 102а, 124а, 126, 195, 201, 209, 211, 213, 1-й Урожайный проезд, 1а, частные дома в поселке Саксагай, Мирный, Молочка, частные дома на Черниговской, 2-й Песочной, Песочной, Чкалова, Гусельской, Тележной, Восточной, Енисейской, Овражной, Белинского, Куйбышева, Полевой, СНТ «Березка», «Электрик-65», «Ортопед-65», «Дружба», «Дружба-2», «Ветеран».

ИСТОЧНИК KP.RU

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