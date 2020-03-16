Прекращается движение поездов из Саратова в Казахстан
Прекращено железнодорожное сообщение с Казахстаном.
Как сообщает ТАСС, такое решение принято «Российскими железными дорогами» в связи с ситуацией по коронавирусу.
- С 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, – говорится в релизе компании.
Примечательно, что на сайте РЖД до сих пор можно выбрать поезд, следующий из Саратова на территорию Казахстана, например, в Уральск или Актобе.
В расписании поезда до Казахстана до сих пор доступны. Скриншот с сайта РЖД
ИСТОЧНИК KP.RU