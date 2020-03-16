Прекращается движение поездов из Саратова в Казахстан

16 Март 2020 2020-03-16T22:05:28+03:00

Но на сайте РЖД пока еще можно выбрать билеты в соседнее государство

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Прекращено железнодорожное сообщение с Казахстаном.

Как сообщает ТАСС, такое решение принято «Российскими железными дорогами» в связи с ситуацией по коронавирусу.

- С 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно, – говорится в релизе компании.

Примечательно, что на сайте РЖД до сих пор можно выбрать поезд, следующий из Саратова на территорию Казахстана, например, в Уральск или Актобе.

В расписании поезда до Казахстана до сих пор доступны. Скриншот с сайта РЖД

ИСТОЧНИК KP.RU