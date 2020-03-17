2020-03-17T08:16:10+03:00
Происшествия

Мужчина с ВИЧ изнасиловал девушку в Жасминном

Суд дал ему три года
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова осужден 32-летний житель Советского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее судимого мужчину признали виновным в изнасиловании, угрозе заражения ВИЧ и краже.

Установлено, что 7 мая мужчина приехал из Советского района в гости к приятелю в поселок Жасминный. На следующий день они распивали во дворе алкоголь, когда мимо прошел пожилой мужчина с 21-летней девушкой, снимавшей у него комнату.

Собутыльники предложили мужчине присоединиться. Он символически выпил, а потом вместе с квартиранткой ушел домой.

Однако мужчина вскоре пришли к ним, чтобы продолжить вместе выпивать. Пожилого хозяина не оказалось дома, но незваные гости не ушли. Они сели на кухне и начали пить. Когда один из приятелей ушел, второй, 32-летний приезжий из Советского района, напал на девушку и изнасиловал.

При этом он знал, что болен ВИЧ. Хотя впоследствии оказалось, что по счастливой случайности, девушка не заразилась.

После изнасилования мужчина ушел, прихватив с собой телефон жертвы стоимостью 4 366 рублей и уехал к себе в район.

Девушка сообщила в полицию и через некоторое время злоумышленника задержали. Впоследствии он признал вину.

Суд отправил насильника в колонию строгого режима на три года и один месяц. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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