В Балакове 17-летний племянник обкрадывал тетю на новогодние праздники

17 Март 2020 2020-03-17T08:08:16+03:00

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В Балакове Саратовской области 17-летнего парня заподозрили в краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении мальчика возбуждено уголовное дело.

Следствие склоняется к версии, что 29 декабря он взял телефон своей тети, который она забыла, уехав из дома. До 5 января он перечислял с ее счета своим приятелям деньги. Общая сумма похищенного составила 75 тыс. рублей.

После этого парень забрал средства и потратил.

Лишь через некоторое время потерпевшая обнаружила, что с ее счета списана крупная сумма. Она потребовала ответа от юного родственника, но тот не признался. После этого женщина обратилась в полицию. Был установлен способ хищения средств, и лишь тогда подросток обо всем рассказал.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU