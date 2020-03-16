2020-03-16T17:04:48+03:00
Общество

Детям-сиротам предлагают выдавать жилье в индивидуальных домах

В некоторых районах области многоэтажки не строились никогда
Дарья Вострикова
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Сегодня, 16 марта, в Саратовской облдуме прошло обсуждение законопроекта Леонида Писного об изменениях в закон о предоставлении жилых помещений в Саратовской области.

- У нас есть проблема с реализацией программы для детей-сирот. Есть Питерский район, там пять двухэтажек, Федоровский, Ровенский — в 11 районах вообще нет многоэтажек. Думаю, вряд ли мы их там построим, — сказал Леонид Писной.

По закону людям предоставляется жилье по договорам соцнайма из государственного жилищного фонда области в границах административного центра муниципального района или в границах городского округа.

Поскольку многоквартирные дома не строятся в некоторых МО региона, в основном там частный жилой фонд — норматив предоставления жилья исполнить невозможно, из-за этого растут очереди граждан на жилье.

По новому законопроекту можно будет заселять граждан в индивидуальные жилые дома или «части домов блокированной застройки большей площадью, чем существующий норматив».

Это позволит реализовать госпрограмму и снизить очередность на жилье. Депутат отметил, что на расходах бюджета инициатива не отразится.

- Если мы не пойдем на это, то проблемы по обеспечению жильем мы не решим, — заявил Леонид Писной.

Поправки решено обсудить на заседании комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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