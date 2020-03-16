В Саратовской области перенесут ЕГЭ из-за коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T16:41:02+03:00

Изменения пройдут без ущерба для сдающих и для последующего поступления в вузы

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В Саратовской области, как и во всей России, перенесут дату сдачи ЕГЭ.

Как сообщает «Комсомольская правда», изменения связаны с распространением коронавируса Covid-19.

По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, это касается, в частности, досрочного прохождения ГИА.

Отмечается, что перенос даты сдачи пройдет без ущерба для сдающих и для последующего поступления в вузы.

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ИСТОЧНИК KP.RU