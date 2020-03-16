Саратовские таможенники изъяли 2 тонны санкционных груш

16 Март 2020 2020-03-16T16:14:26+03:00

На трассе таможенники задержали автомобиль с грушами. Фото пресс-службы саратовской таможни

Машину задержали на трассе в Пензенской области

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Саратовские таможенники совместно с транспортной прокуратурой Пензенской области и Россельхознадзором Пензы и Мордовии задержали партию груш.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, автомобиль был остановлен на трассе в Пензенской области.

В документах груз был назван как «фрукты в ассортименте». Оказалось, что это 2 062 кг груш. Причем первоначальная маркировка указывала, что привезены они были из Бельгии и Нидерландов, то есть являются санкционными товарами.

Кроме того, в документах перевозчика найдены признаки подделки.

Всего с начала года саратовские таможенники изъяли 2,4 тонны санкционной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU