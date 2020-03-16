Саратовские таможенники изъяли 2 тонны санкционных груш
Саратовские таможенники совместно с транспортной прокуратурой Пензенской области и Россельхознадзором Пензы и Мордовии задержали партию груш.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, автомобиль был остановлен на трассе в Пензенской области.
В документах груз был назван как «фрукты в ассортименте». Оказалось, что это 2 062 кг груш. Причем первоначальная маркировка указывала, что привезены они были из Бельгии и Нидерландов, то есть являются санкционными товарами.
Кроме того, в документах перевозчика найдены признаки подделки.
Всего с начала года саратовские таможенники изъяли 2,4 тонны санкционной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU