На проект приюта для собак в Заводском районе потратят 4 млн рублей

16 Март 2020 2020-03-16T16:06:19+03:00

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В Саратовской облдуме 16 марта на заседании рабочей группы комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности обсудили изменения в региональный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Николай Колесников, начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области рассказал о системе-112.

На предоставление защищенных каналов связи и эксплуатационно-технического обслуживание системы-112 планируется потратить 10 млн рублей. У работников там зарплата порядка 16–18 тыс. рублей. При этом работники знают иностранные языки, так что человек, приехавший из-за границы, может обратиться в 112.

На разработку проектов реконструкции драматического театра имени Слонова планируется потратить 25 млн рублей, на театр оперетты — 15 млн рублей, на здание «нового» ТЮЗа — 14,5 млн рублей. Леонид Писной удивился, откуда берутся такие цифры на проекты реконструкции.

Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы для строительства приюта для собак в Заводском районе Саратова оценена в проекте изменений в бюджет в 4 млн рублей.

Депутат Александр Анидалов обратился к представителям Минсельхоза с инициативой израсходовать деньги, предназначенные лесхозам на расчистку Кумысной поляны и мест, куда обычно приезжают отдыхать граждане, чтобы потом не тратить деньги на лечение от мышиной лихорадки.

Изменения планируется обсудить в окончательном варианте на заседании комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU