В Саратове женщина получила ожог первой степени в автобусе
От госпитализации пострадавшая отказалась
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В Саратове женщина сегодня, 16 марта, получила травму в салоне автобуса №18Д в районе 2-й Дачной.
- Бригада медиков оказала помощь. У пострадавшей ожог первой степени. Химический или термический — неизвестно, — сообщил «КП-Саратов» оперативный дежурный ЦМК.
От госпитализации пострадавшая отказалась.
По предварительным данным, женщина получила травму из-за разорвавшейся печки автобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU