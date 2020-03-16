Пенсионер из Новоузенска оцарапал лицо полицейскому
Ему грозит до пяти лет колонии
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В Новоузенском районе Саратовской области 69-летнего мужчину отправили под суд.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в насилии по отношению к полицейскому.
Следствие считает, что днем 22 января пьяный пенсионер находился на улице. Участковый уполномоченный предложил ему проехать в медучреждение для освидетельствования. Уже находясь в патрульной машине на заднем сиденье, мужчина принялся угрожать сотруднику полиции, а также поцарапал ему лицо.
На следствии обвиняемый признался и раскаялся. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU