Пенсионер из Новоузенска оцарапал лицо полицейскому

16 Март 2020 2020-03-16T16:03:55+03:00

Ему грозит до пяти лет колонии

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В Новоузенском районе Саратовской области 69-летнего мужчину отправили под суд.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в насилии по отношению к полицейскому.

Следствие считает, что днем 22 января пьяный пенсионер находился на улице. Участковый уполномоченный предложил ему проехать в медучреждение для освидетельствования. Уже находясь в патрульной машине на заднем сиденье, мужчина принялся угрожать сотруднику полиции, а также поцарапал ему лицо.

На следствии обвиняемый признался и раскаялся. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU