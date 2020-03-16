2020-03-16T14:15:01+03:00
Общество

Депутат помог отремонтировать придомовую территорию на своем избирательном округе

Ольга Симонова
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Во время встречи с жителями на Ломоносова, 21 в Энгельсе к депутату Саратовской областной думы Андрею Воробьеву обратились активисты дома с просьбой решить проблему с ремонтом придомовой территории.

Постепенно дорожное полотно разрушалось, образовались ямы, которые со временем стали непреодолимым препятствием.

Андрей Викторович оперативно откликнулся на просьбу и помог произвести ремонт придомовой дороги. Также был намечен план действий, совместно с комитетом ЖКХ администрации и УК. В ближайшее время силами УК будет проведен ремонт в подъездах.

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- Мы очень благодарны Андрею Викторовичу за оперативную помощь в решении главного проблемного вопроса нашего дома. Теперь, после нескольких лет ожидания, мы, наконец, можем беспрепятственно заезжать в свой двор, — сказала одна из жительниц дома.

- На следующий год данный адрес планируем включить в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Главное, чтобы инициатива исходила от самих жителей, — прокомментировал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Депутат помог отремонтировать придомовую территорию на своем избирательном округе
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