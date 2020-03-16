2020-03-16T14:46:26+03:00
Происшествия

В Саратовской области за два месяца в авариях пострадали 48 детей

Один ребенок погиб
Дарья Вострикова
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В Саратовской области за январь и февраль 2020 года произошло 42 аварии с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. Самая уязвимая категория — дошкольники, а ДТП травмы получили 15 детей в возрасте до семи лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в ДТП 48 детей получили травмы различной степени тяжести, один ребенок погиб.

Кроме того, зарегистрировано 24 аварии с участием детей-пассажиров, в которых 28 несовершеннолетних получили травмы, один ребенок погиб.

Семь детей перевозили с нарушениями (пять без ремней безопасности, двоих без детских удерживающих устройств), из них четырем еще не исполнилось 12 лет. Один пятимесячный малыш скончался.

Зарегистрировано 18 ДТП с участием детей-пешеходов, четыре случая из-за того, что несовершеннолетние переходили дорогу в неположенном месте, а один факт из-за неподчинения сигналам регулирования. Всего 20 человек получили травмы, 45% пострадавших в возрасте от 13 до 16 лет.

Отметим, что двое детей были в сопровождении взрослых, которые сами нарушили ПДД.

В целях предупреждения аварий с 16 марта до 4 апреля в Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятие «Внимание, весенние каникулы!». Экипажи ДПС будут проводить разъяснительную и профилактическую работу с детьми и пресекать нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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