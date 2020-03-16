2020-03-16T12:40:04+03:00
Общество

Сборная РАНХиГС стала победителем Кубка Саратовской области по волейболу среди женщин

Состязания прошли в Балакове
Екатерина Семенова
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Студентки РАНХиГС стал победителями Кубка Саратовской области по волейболуСтудентки РАНХиГС стал победителями Кубка Саратовской области по волейболу
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13-15 марта в Балакове состоялись соревнования в рамках Кубка Саратовской области по волейболу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменок-волейболисток.

Команда Поволжского института управления РАНХиГС в ходе всего турнира навязывала соперницам упорную борьбу и, обыграв всех противников, набрала максимальное количество очков и завоевала первое место.

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Студент ПИУ РАНХиГС Алена Егорова поделилась впечатлениями.

- На эти соревнования мы ехали с боевым настроем! В прошлом году мы заняли четвертое место, поэтому, конечно же, хотели повысить свой результат. Соперницы все были достойные, но самая запоминающаяся игра была с командой «Дрозд» (Балаково): в начале игры мы уступали сопернику 0:2, однако смогли собраться и выиграть со счетом 3:2! В итоге мы очень довольны своим результатом! — отметила спортсменка.

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- Соперники были достойные, бывало и так, что команды шли на равных по суммам очков, но наши девчонки упорно выигрывали команду за командой, — прокомментировала тренер сборной ПИУ РАНХиГС Елена Антонова. — Спасибо большое за поддержку институту и всем болельщикам студенческого волейбола. Постараемся и дальше радовать вас громкими победами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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