В Саратовскую область вновь вернется тепло

16 Март 2020 2020-03-16T12:22:02+03:00

Осадки возможны только в пятницу

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На этой неделе в Саратовской области погода будет определяться антициклональным полем.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, осадки в виде дождя возможны только в пятницу.

В ближайшую ночь столбик термометра опустится до 0-5 градусов, при прояснении будет -10. Завтра днем ожидается +4…+9 градусов.

Уже со среды начнется постепенное повышение температуры.

В среду днем ожидается +6…+11 градусов, в четверг — +9…+14 градусов, а в пятницу — +7…+12 градусов.

В областном центре небольшой дождь ожидается только в субботу, ближайшей ночью будет -1…-3 градуса, завтра днем +6…+8 градусов, в ночь на 18 марта и последующие около нуля. Днем в среду будет +8…+10 градусов, в четверг днем +11…+13, в пятницу около +10 градусов, а ночью прогреет даже до +3.

Температура все равно остается выше климатической нормы, однако на постоянное тепло рассчитывать не приходиться. В начале третьей декады месяца ожидается очередное вторжение холода.

ИСТОЧНИК KP.RU