2020-03-16T12:15:58+03:00
Общество

Панков: Специалисты рабочей группы, созданной Володиным, возвращают имущество САЗ государству

Дарья Вострикова
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На очередном заседании рабочей группы, созданной председателем Госдумы Вячеславом Володиным для возвращения имущества Саратовского авиационного завода в госсобственность, обсудили новые иски по земельным участкам.

По словам руководителя территориального управления Росимущества Екатерины Мережниковой, в судах рассматриваются иски по 92 земельным участкам (общей площадью 266,1 гектара), из них по 80 приняты решения в пользу Росимущества (общей площадью 83,8 гектара). Судебные процессы продолжаются. При этом по 46 участкам Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

Недавно судебные иски направлены еще по двум земельным участкам общей площадью 4,6 гектара. Кроме того, в марте Росимущество обратилось в суд по очень большому участку площадью 171 гектаров, это территория бывшего аэродрома САЗ.

- Уже год действует рабочая группа, созданная по инициативе Вячеслава Володина. Начинали мы с одного участка, чтобы отработать механизм возвращения земли в госсобственность, а сейчас таких участков уже почти 100. Это огромный объем работы: подготовка документов, судебные процессы. Считаю, специалисты рабочей группы показали высокий профессионализм и стремление достичь поставленной цели, вернуть имущество государству. Кроме того, на территории САЗ есть объекты инфраструктуры, нужные городу, например, котельная. Может быть, городскому комитету по имуществу тоже надо активизировать претензионную работу?

Подчеркну: к каждому участку подход индивидуальный. Вместе с Александром Фридриховичем Бернадским были недавно на бывшем аэродроме САЗ, изучали ситуацию на месте. Это необходимо, чтобы иски подавались только по участкам, где не строится жилье, нет объектов соцсферы и предприятий. Могут быть «фиктивно занятые» участки, которые на самом деле не используются. По ним тоже надо разбираться, — отметил депутат Госдумы Николай Панков.

Напомним, в состав рабочей группы входят депутаты Госдумы Евгений Примаков, Николай Панков и Ольга Алимова, а также первый зампред областного правительства Вадим Ойкин, представители профильных структур правительства области и администрации города, прокуратуры и МВД, руководство регионального Росреестра и Росимущества.

Общественность и бывший коллектив авиазавода представляет ветеран САЗ Александр Бернадский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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