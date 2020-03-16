2020-03-16T11:49:47+03:00
Происшествия

Воспитательница детсада в Энгельсе принуждала родителей малышей делать подарки

Заведующей учреждения объявлено предостережение
Дарья Вострикова
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Прокуратура Энгельса выявила, что воспитательница детсада №79 в Энгельсе принуждала родителей воспитанников оказывать материальную помощь организации.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, гражданка написала в Viber о необходимости купить игрушки и привезти песок с выражением «нужно и нужно подарить».

Родители не обращались по поводу оказания благотворительной помощи в этих вопросах, а такие фразы могли повлечь за собой нарушение прав несовершеннолетних воспитанников на получение бесплатного образования.

Прокурор объявил предостережение заведующей организации о недопустимости нарушения этих прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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