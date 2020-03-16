Воспитательница детсада в Энгельсе принуждала родителей малышей делать подарки
Прокуратура Энгельса выявила, что воспитательница детсада №79 в Энгельсе принуждала родителей воспитанников оказывать материальную помощь организации.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, гражданка написала в Viber о необходимости купить игрушки и привезти песок с выражением «нужно и нужно подарить».
Родители не обращались по поводу оказания благотворительной помощи в этих вопросах, а такие фразы могли повлечь за собой нарушение прав несовершеннолетних воспитанников на получение бесплатного образования.
Прокурор объявил предостережение заведующей организации о недопустимости нарушения этих прав.
ИСТОЧНИК KP.RU