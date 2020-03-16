Саратовские спортсмены выиграли в домашнем матче первенства России по мини-футболу

16 Март 2020 2020-03-16T10:29:49+03:00

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Команда «Саратов-Волга» обыграла команду «Деловой партнер» из Великого Новгорода со счетом 8:4 в домашнем матче первенства России по мини-футболу конференции «Запад».

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту администрации Саратова, в перерыве чествовали воспитанников спортшколы №14 «Волга», которые в прошлые выходные взяли второе место первенства России среди игроков 13-14 лет.

Юных футболистов наградили грамотами и новыми комплектами формы.

ИСТОЧНИК KP.RU