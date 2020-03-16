Саратовские спортсмены выиграли в домашнем матче первенства России по мини-футболу
Команда оставила позади соперников из Великого Новгорода
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Команда «Саратов-Волга» обыграла команду «Деловой партнер» из Великого Новгорода со счетом 8:4 в домашнем матче первенства России по мини-футболу конференции «Запад».
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту администрации Саратова, в перерыве чествовали воспитанников спортшколы №14 «Волга», которые в прошлые выходные взяли второе место первенства России среди игроков 13-14 лет.
Юных футболистов наградили грамотами и новыми комплектами формы.
ИСТОЧНИК KP.RU