Трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении Lada Priora и Hyundai под Саратовом
Авария произошла у села Шевыревка
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Сегодня, 16 марта, у села Шевыревка в Саратовском районе столкнулись Lada Priora, за рулем которой был 66-летний мужчина, и Hyundai под управлением 34-летнего гражданина.
По информации портала «ЧП Саратов», в результате аварии пострадал водитель иномарки, семилетний мальчик, а также 34 и 31-летняя пассажирки.
На месте работали сотрудники облспаса, медики ЦМК, «скорой помощи», пожарные.
Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU