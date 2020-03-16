Трое взрослых и ребенок пострадали в столкновении Lada Priora и Hyundai под Саратовом

16 Март 2020 2020-03-16T10:17:37+03:00

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Сегодня, 16 марта, у села Шевыревка в Саратовском районе столкнулись Lada Priora, за рулем которой был 66-летний мужчина, и Hyundai под управлением 34-летнего гражданина.

По информации портала «ЧП Саратов», в результате аварии пострадал водитель иномарки, семилетний мальчик, а также 34 и 31-летняя пассажирки.

На месте работали сотрудники облспаса, медики ЦМК, «скорой помощи», пожарные.

Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU