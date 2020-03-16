В центре Саратова утверждены зоны охраны «Доходного дома»
Согласно постановлению правительства Саратовской области утверждены зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом» 1908 года постройки.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия, здание расположено на проспекте Кирова, 12.
На территории от дома №13 до дома №7 на проспекте, а также зданий №№6\8 и 10 запрещено капитальное строительство и увеличение объемных характеристик существующих зданий.
Также обозначаются городские пространства, где строительство и реконструкция зданий возможна только по правилам: высота по фасадной линии застройки — 12 метров до карниза, 15 метров до конька кровли, максимальная длина фасадов в габаритах исторического домовладения.
ИСТОЧНИК KP.RU