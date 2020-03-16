В Саратове водитель Opel Astra пострадал после столкновения с Lada Priora

16 Март 2020 2020-03-16T08:48:38+03:00

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Вчера, 15 марта, в 17:15 напротив дома №144 по улице Кутякова в Саратове 23-летний водитель Lada Priora устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина потерял управление и влетел в припаркованный Opel Astra, за рулем которого был 47-летний гражданин.

Водителя иномарки госпитализировали, второго участника аварии медики осмотрели и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU