2020-03-16T08:09:18+03:00
Происшествия

В Саратове женщина выбросила новорожденную дочь в туалет коммуналки

Тело нашла соседка
Екатерина Семенова
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Младенца нашли в коммуналке. Фото СУ СКР по Саратовской областиМладенца нашли в коммуналке. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова найдено тело младенца.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Утром 15 марта тело новорожденной девочки в общем туалете коммунальной квартиры на улице Тверская нашла местная жительница. Она сразу сообщила о ЧП в полицию.

Оказалось, что матерью ребенка может являться 34-летняя женщина. За несколько дней до родов она пришла к приятелю в гости в коммунальную квартиру. Когда ребенок родился, она оставила его в туалете, никому не сообщив об этом.

Проверка укажет, родилась ли девочка живой или нет. После установления причин смерти будет принято процессуальное решение.

Начата проверка. Фото СУ СКР по Саратовской области

Начата проверка. Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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