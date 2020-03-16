В коммуналке Балакова мужчина до смерти забил сожительницу и сломал нос соседу
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 41-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью двум людям, один из которых скончался.
Преступление было совершено в коммунальной квартире на проспекте Героев. Было установлено, что утром 28 июля мужчина не обнаружил дома 37-летнюю сожительницу. Он отправился ее искать и обнаружил, что она находится у соседей. Это привело гражданина в ярость, он вытащил женщину в общий коридор и принялся избивать руками и ногами по голове и телу. Кроме этого он наносил удары деревянным бруском.
Также мужчина избил одного из соседей, который выскочил на шум и попытался утихомирить агрессора.
От травм женщина скончалась из-за тупой травмы груди, множественных переломов ребер. 49-летний сосед был госпитализирован с переломом носа и локтя.
На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU