2020-03-16T06:47:35+03:00
Происшествия

В коммуналке Балакова мужчина до смерти забил сожительницу и сломал нос соседу

Его отправили в колонию на 10 лет
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 41-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью двум людям, один из которых скончался.

Преступление было совершено в коммунальной квартире на проспекте Героев. Было установлено, что утром 28 июля мужчина не обнаружил дома 37-летнюю сожительницу. Он отправился ее искать и обнаружил, что она находится у соседей. Это привело гражданина в ярость, он вытащил женщину в общий коридор и принялся избивать руками и ногами по голове и телу. Кроме этого он наносил удары деревянным бруском.

Также мужчина избил одного из соседей, который выскочил на шум и попытался утихомирить агрессора.

От травм женщина скончалась из-за тупой травмы груди, множественных переломов ребер. 49-летний сосед был госпитализирован с переломом носа и локтя.

На суде мужчина полностью признал вину и раскаялся. Его отправили в колонию строгого режима на 10 лет. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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