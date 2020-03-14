Шесть иностранцев пострадали в ДТП под Саратовом
На трассе столкнулись Lexus и «Лада Ларгус»
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В Саратовской области на трассе случилось ДТП с пострадавшими иностранцами.
Как сообщает «ЧП-Саратов», авария произошла на трассе Саратов – Озинки в Ершовском районе.
На 458-м километре столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и Lexus.
Пострадали шесть человек, по предварительной информации, граждане Узбекистана, которые ехали в «Ларгусе».
Еще четверо из иномарки получили незначительные травмы и отказались от госпитализации. Среди них двое детей – 9 и 7-ми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU