Шесть иностранцев пострадали в ДТП под Саратовом

14 Март 2020 2020-03-14T22:34:46+03:00

На трассе столкнулись Lexus и «Лада Ларгус»

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В Саратовской области на трассе случилось ДТП с пострадавшими иностранцами.

Как сообщает «ЧП-Саратов», авария произошла на трассе Саратов – Озинки в Ершовском районе.

На 458-м километре столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и Lexus.

Пострадали шесть человек, по предварительной информации, граждане Узбекистана, которые ехали в «Ларгусе».

Еще четверо из иномарки получили незначительные травмы и отказались от госпитализации. Среди них двое детей – 9 и 7-ми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU