В Саратове восстановили старинный дом на Шелковичной

14 Март 2020 2020-03-14T21:41:53+03:00

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В Саратове отреставрировано здание бывшей детской горбольницы №4, на пересечении улиц Шелковичная и Хользунова.

Как сообщил блогер и краевед Владимир Лешуков, этот дом является объектом культурного наследия регионального значения.

- Перед нами первый пример успешной реставрации исторического памятника из программы спикера Госдумы РФ В. В. Володина, принятой после встречи с саратовскими градозащитниками в апреле 2019 года, – написал Владимир Лешуков на своей странице в Instagram.

За несколько месяцев строители полностью отреставрировали фасад, была заменена кровля, а также восстановлена старинная ограда.

Фото со страницы Владимира Лешукова в Instagram

По словам Владимира Лешукова, до революции в доме находилась Больница для хроников, хотя в реестре объектов культурного наследия оно числится как «Дом, в котором в 1905 году размещалась подпольная типография РСДРП».

- Такого не могло быть, во-первых потому что там располагалась действующая больница, и под типографию нет даже укромного подвала, во-вторых - потому что Больницу для хроников построили только в 1907 году! Однако, менять такие ошибки на страницах официальных документов федерального реестра – крайне сложно бюрократически, – отметил Лешуков.

ИСТОЧНИК KP.RU