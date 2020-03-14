2020-03-14T21:41:53+03:00
Общество

В Саратове восстановили старинный дом на Шелковичной

Исторический облик вернули даже ограде
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото со страницы Владимира Лешукова в InstagramФото со страницы Владимира Лешукова в Instagram
Изменить размер текста:

В Саратове отреставрировано здание бывшей детской горбольницы №4, на пересечении улиц Шелковичная и Хользунова.

Как сообщил блогер и краевед Владимир Лешуков, этот дом является объектом культурного наследия регионального значения.

- Перед нами первый пример успешной реставрации исторического памятника из программы спикера Госдумы РФ В. В. Володина, принятой после встречи с саратовскими градозащитниками в апреле 2019 года, – написал Владимир Лешуков на своей странице в Instagram.

За несколько месяцев строители полностью отреставрировали фасад, была заменена кровля, а также восстановлена старинная ограда.

Фото со страницы Владимира Лешукова в Instagram

Фото со страницы Владимира Лешукова в Instagram

По словам Владимира Лешукова, до революции в доме находилась Больница для хроников, хотя в реестре объектов культурного наследия оно числится как «Дом, в котором в 1905 году размещалась подпольная типография РСДРП».

- Такого не могло быть, во-первых потому что там располагалась действующая больница, и под типографию нет даже укромного подвала, во-вторых - потому что Больницу для хроников построили только в 1907 году! Однако, менять такие ошибки на страницах официальных документов федерального реестра – крайне сложно бюрократически, – отметил Лешуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны подробности ДТП на трассе под Ершовом
Шесть иностранцев пострадали в ДТП под Саратовом
Михаил Исаев поддержал инициативу Вячеслава Володина о транспортном налоге
В Саратове восстановили старинный дом на Шелковичной
Саратов может получить около миллиарда рублей от транспортного налога
В пятницу, 13 парень на ВАЗе сбил женщину в Саратове
Найден труп Артура Шмыглёва
В кафе Балакова на 8 марта обокрали мужчину
Вячеслав Володин: Никто не даст просто так закрыть СЭПО
На пожаре в Саратове погибла пенсионерка, но ее кота и пса удалось спасти
Перенесены игры «Автодора» из-за коронавируса
Жители Солнечного-2 назвали показухой работы на строительстве поликлиники к приезду губернатора
В Саратове сбитого пешехода отбросило на припаркованный автомобиль
Полиция Саратова будет составлять протоколы о выгуле собак без намордника
Школы Саратовской области рекомендовано закрыть из-за коронавируса
Снег и дождь на дорогах Саратовской области: ГИБДД выступила с обращением к водителям и пешеходам
Краеведческий музей Балашова стал победителем международной выставки «Интурмаркет»
В горящем доме у горпарка в Саратове погиб человек
Жители Октябрьского района вышли на борьбу с мусором и листьями
Infiniti на переходе в Саратове сбил мужчину
ГЖИ: У рухнувшего в Балакове балкона прогнили прутья ограждения
Отключена вода в частном секторе в центре Саратова
Саратовец Егор Блинов прошел слепые прослушивания «Голос. Дети»
В Саратове ищут директора для лицея «Звезда»
В селе под Саратовом произошло ДТП с телегой
В субботу в Саратовской области будет сильный дождь и мокрый снег
В правительстве Саратовской области провели совещание с представителями аптечных сетей