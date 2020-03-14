2020-03-14T15:49:42+03:00
Происшествия

На пожаре в Саратове погибла пенсионерка, но ее кота и пса удалось спасти

Горела квартира в доме на Чернышевского
Екатерина Семенова
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Спасенный пес. Фото соцсетейСпасенный пес. Фото соцсетей
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На первом этаже дома №93/95 по улице Чернышевского в Саратове сегодня, 14 марта, горела квартира.

Как сообщает «ЧП-Саратов», пожар случился на первом этаже.

Пожарным и спасателям пришлось сломать решетку окна, чтобы проникнуть в квартире. Очаг возгорания был на диване.

Из квартиры вынесли погибшую хозяйку – 81-летнюю женщину. Также были спасены кот и пес, причем кошку пришлось реанимировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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