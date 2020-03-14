Снег и дождь на дорогах Саратовской области: ГИБДД выступила с обращением к водителям и пешеходам

14 Март 2020 2020-03-14T12:53:47+03:00

На дорогах Саратова и области - снег и дождь Фото: Екатерина Семенова

Тех и других просят быть осторожнее

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ГИБДД по Саратовской области обращается к водителям и пешеходам.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, это связано с ухудшением погоды в регионе.

С утра в Саратове и по области идут дождь и мокрый снег, местами – град. В связи с этим ситуация на дорогах сложная. ГИБДД просит водителей снижать скорость перед пешеходными переходами, не совершать опасных маневров, не выезжать на встречную полосу.

- Помните, что торопиться на дороге нельзя, ведь жизнь важнее скорости! – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Пешеходам также даются рекомендации: при выходе на проезжую часть убедиться в безопасности, использовать световозвращающие элементы на одежде в темноте.

ИСТОЧНИК KP.RU