Снег и дождь на дорогах Саратовской области: ГИБДД выступила с обращением к водителям и пешеходам
ГИБДД по Саратовской области обращается к водителям и пешеходам.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, это связано с ухудшением погоды в регионе.
С утра в Саратове и по области идут дождь и мокрый снег, местами – град. В связи с этим ситуация на дорогах сложная. ГИБДД просит водителей снижать скорость перед пешеходными переходами, не совершать опасных маневров, не выезжать на встречную полосу.
- Помните, что торопиться на дороге нельзя, ведь жизнь важнее скорости! – подчеркнули в Госавтоинспекции.
Пешеходам также даются рекомендации: при выходе на проезжую часть убедиться в безопасности, использовать световозвращающие элементы на одежде в темноте.
ИСТОЧНИК KP.RU