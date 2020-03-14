2020-03-14T14:04:32+03:00
Общество

Полиция Саратова будет составлять протоколы о выгуле собак без намордника

Также будут ловить попрошаек, гадалок и тех, кто справляет нужду на улице
Екатерина Семенова
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Владельцам собак, гуляющих без намордников, грозит протокол об административном нарушенииВладельцам собак, гуляющих без намордников, грозит протокол об административном нарушенииФото: Екатерина Семенова
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Правительство Саратовской области передало ГУ МВД региона часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, это распространяется на следующие случаи:

- Нарушение тишины и покоя граждан;

- Навязчивое обращение к гражданину с целью гадания, а также попрошайничества;

- Нанесение надписей, содержащих нецензурные, оскорбительные слова и выражения;

- Допущение нахождения в общественных местах собак без поводка или намордника;

- Нарушение общественного порядка, выразившееся в оправлении естественных надобностей человека в общественных местах вне специально отведенных для этого мест.

При этом отмечено, что протоколы смогут составлять все полицейские, за исключением следователей и сотрудников внутренней службы.

После составления протокол направляется мировому судье в трехдневный срок. Давность привлечения к ответственности – три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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