Полиция Саратова будет составлять протоколы о выгуле собак без намордника
Правительство Саратовской области передало ГУ МВД региона часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, это распространяется на следующие случаи:
- Нарушение тишины и покоя граждан;
- Навязчивое обращение к гражданину с целью гадания, а также попрошайничества;
- Нанесение надписей, содержащих нецензурные, оскорбительные слова и выражения;
- Допущение нахождения в общественных местах собак без поводка или намордника;
- Нарушение общественного порядка, выразившееся в оправлении естественных надобностей человека в общественных местах вне специально отведенных для этого мест.
При этом отмечено, что протоколы смогут составлять все полицейские, за исключением следователей и сотрудников внутренней службы.
После составления протокол направляется мировому судье в трехдневный срок. Давность привлечения к ответственности – три месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU