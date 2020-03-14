Жители Октябрьского района вышли на борьбу с мусором и листьями

14 Март 2020 2020-03-14T10:50:05+03:00

В Октябрьском районе Саратова прошел первый весенний субботник. Фото со страницы администрации района в Instagram

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Жители Октябрьского района вышли на первый весенний субботник.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, участие в мероприятии приняли около 500 человек из более чем 20 организаций.

На улицы вышли около 500 человек. Фото со страницы администрации района в Instagram

- Жители вышли на улицы, в парки и скверы района на борьбу с мусором и листвой, – отметили в администрации Октябрьского района.

Работы сегодня, 14 марта, велись в скверах Железнодорожников, на улицах 2-я Садовая, Рахова, Астраханская, Грибова, Серова, а также на Ильинской площади.

Работы велись в нескольких скверах. Фото со страницы администрации района в Instagram

- Призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к ним, и навести порядок в своём дворе, на своей улице или в излюбленном месте отдыха, – написали представители Октябрьской администрации на своей странице в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU