Жители Октябрьского района вышли на борьбу с мусором и листьями
Жители Октябрьского района вышли на первый весенний субботник.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, участие в мероприятии приняли около 500 человек из более чем 20 организаций.
На улицы вышли около 500 человек. Фото со страницы администрации района в Instagram
- Жители вышли на улицы, в парки и скверы района на борьбу с мусором и листвой, – отметили в администрации Октябрьского района.
Работы сегодня, 14 марта, велись в скверах Железнодорожников, на улицах 2-я Садовая, Рахова, Астраханская, Грибова, Серова, а также на Ильинской площади.
Работы велись в нескольких скверах. Фото со страницы администрации района в Instagram
- Призываем всех неравнодушных граждан присоединиться к ним, и навести порядок в своём дворе, на своей улице или в излюбленном месте отдыха, – написали представители Октябрьской администрации на своей странице в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU