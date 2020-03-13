2020-03-13T18:13:11+03:00
Общество

Валерий Радаев: Строительство Парка покорителей космоса послужит развитию Саратовской области

В Энгельсском районе планируется серьезная работа по строительству дорог и тротуаров
Екатерина Семенова
Поделиться:
Валерий Радаев поддержал проект строительства Парка покорителей космосаВалерий Радаев поддержал проект строительства Парка покорителей космоса
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уверен в необходимости строительства Парка покорителей космоса имени Гагарина в Энгельсском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы регион, он отметил значимость места приземления первого космонавта планеты в масштабах страны.

По словам Радаева, власти долго искали возможность обустройства именно здесь памятного комплекса, но сейчас решение найдено. С инициативой строительства Парка покорителей космоса вышел председатель государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он же поддерживает реализацию проекта.

- В преддверии 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос организован всероссийский оргкомитет, намечаются масштабные мероприятия. Все регионы, имеющие отношение к теме космонавтики, рассчитывают на федеральное финансирование. И уже есть решение, что именно Саратовская область получит целевые средства, которые будут направлены на создание уникального парка на Гагаринском поле. Нужно помнить, что место приземления первого космонавта – единственное в мире, и мы должны сохранить его для будущих поколений, – заявил глава региона.

Валерий Радаев напомнил, что проект уже готов, парк должен стать не только местом притяжения туристов, но и образовательным центром.

- Самое главное, что у этого проекта будет мультипликативный эффект. Ведь он позволит развивать территорию Энгельсского района, да и всей Саратовской области, – уверен Валерий Радаев.

При этом Энгельсский район получит максимальную выгоду – от строительства новых дорог, тротуаров, инженерных коммуникаций. Например, сумма средств на ремонт дорог по сравнению с прошлым годом выросла вдвое. Также значительная сумма, 96 млн рублей, предусмотрена на благоустройство дворов и скверов. Будет построено еще три детсада и школа. Планируется решить вопрос с сетями теплоресурсов, инфраструктурой, озеленением в Летном городке

- Наш регион может участвовать в крупном федеральном проекте. И мы должны полностью использовать эту возможность, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Валерий Радаев: Строительство Парка покорителей космоса послужит развитию Саратовской области
Панков: В том, что решается проблема долгостроев — огромный вклад дольщиков
В Саратовской области ищут 17-летнюю Карину Аксянову
Обманутые дольщики из Балакова потребовали справедливости
Писной: В доме на Уфимцева, 10 могут жить пока только шведские семьи
В Саратове рецидивисты украли у знакомой телевизор
Решение проблемы долгостроя на 2-м Одесском проезде снова перенесено
Лучших студентов СГЮА наградили на ежегодной премии «Зачет»
Четыре человека пострадали в столкновении легковушек в Балашовском районе
В Балакове обрушился балкон
Безработный рецидивист оставил знакомого из Саратова без 30 тыс. рублей
В уборке Саратова участвуют порядка 200 единиц техники
В Саратове рецидивист отобрал у женщины телевизор и продал его
Завтра в Саратове будет туман и мокрый снег
В Краснокутском районе трое парней угнали Lada Kalina
Андрей Воробьев посетил ветерана ВОВ Ивана Журавеля
Рухнувший забор в «Липках» поставили на место
Забившего до смерти перед 8 марта сожительницу ершовца отправили под стражу
На два месяца закрыто кафе в Ртищеве