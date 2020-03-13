Валерий Радаев: Строительство Парка покорителей космоса послужит развитию Саратовской области

13 Март 2020 2020-03-13T18:13:11+03:00

В Энгельсском районе планируется серьезная работа по строительству дорог и тротуаров

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уверен в необходимости строительства Парка покорителей космоса имени Гагарина в Энгельсском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы регион, он отметил значимость места приземления первого космонавта планеты в масштабах страны.

По словам Радаева, власти долго искали возможность обустройства именно здесь памятного комплекса, но сейчас решение найдено. С инициативой строительства Парка покорителей космоса вышел председатель государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он же поддерживает реализацию проекта.

- В преддверии 60-летнего юбилея первого полёта человека в космос организован всероссийский оргкомитет, намечаются масштабные мероприятия. Все регионы, имеющие отношение к теме космонавтики, рассчитывают на федеральное финансирование. И уже есть решение, что именно Саратовская область получит целевые средства, которые будут направлены на создание уникального парка на Гагаринском поле. Нужно помнить, что место приземления первого космонавта – единственное в мире, и мы должны сохранить его для будущих поколений, – заявил глава региона.

Валерий Радаев напомнил, что проект уже готов, парк должен стать не только местом притяжения туристов, но и образовательным центром.

- Самое главное, что у этого проекта будет мультипликативный эффект. Ведь он позволит развивать территорию Энгельсского района, да и всей Саратовской области, – уверен Валерий Радаев.

При этом Энгельсский район получит максимальную выгоду – от строительства новых дорог, тротуаров, инженерных коммуникаций. Например, сумма средств на ремонт дорог по сравнению с прошлым годом выросла вдвое. Также значительная сумма, 96 млн рублей, предусмотрена на благоустройство дворов и скверов. Будет построено еще три детсада и школа. Планируется решить вопрос с сетями теплоресурсов, инфраструктурой, озеленением в Летном городке

- Наш регион может участвовать в крупном федеральном проекте. И мы должны полностью использовать эту возможность, – подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU