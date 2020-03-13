Решение проблемы долгостроя на 2-м Одесском проезде снова перенесено

13 Март 2020 2020-03-13T18:19:45+03:00

Дом построен, люди живут, но часть квартир в залоге

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Сегодня, 13 марта, в правительстве Саратовской области прошло заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков.

Антон Корнеев, замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре, рассказал, что срок сдачи проблемного дома на 2-м Одесском проезде снова переносится. Здание построено, там живут люди, но часть квартир оказалась в залоге у третьего лица.

- Был декабрь, март, теперь когда? — спросили дольщики.

- Решение найдено, раньше не было инвестора, сейчас есть. С залогодержателем составили договоры, сроки назвать нельзя. Давайте аккуратно все сделаем, тут сложно, юридических сложностей масса, вы хотите еще волноваться потом? Хотелось быстрее всем, но лучше сделать сразу хорошо, — отреагировала депутат Госдумы Татьяна Касаева, которая курирует дом.

Антон Корнеев пояснил: инвестору подбирают компенсационные участки, уже 60 показали, многие его не устраивают. Не хватает еще трех, поиск идет.

Вопрос по компенсационным участкам также существует у инвестора по дому на перекрестке улиц Чапаева и Рабочая (ГК «Лепта»). Городские власти их так и не подобрали. Сдача запланирована на ноябрь-декабрь, работы идут.

Дом на Майской улице (ПК «Росток-95») в поселке Дачный достраивают сразу три организации, которые разделили между собой виды работ. Они начали установку лифтового оборудования. Сдача дома по-прежнему назначена на октябрь.

Также в октябре сдадут дом на пересечении улиц Рамаева и Мичурина (ЖСК «Строитель») и ЖСК «Наш дом на Шелковичной», которые достраивает ППС «Лесстр».

Идут работы на 16 и 17 этажах 19-этажного дома ЖСК «Волга» на улице Сакко и Ванцетти. Сдачу обещали к концу года.

ИСТОЧНИК KP.RU