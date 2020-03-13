Безработный рецидивист оставил знакомого из Саратова без 30 тыс. рублей
Также мужчина присвоил телефон
Изменить размер текста:
Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 40-летнего саратовца.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 января, с 20:00 до 20:30, его знакомые унесли из квартиры на 2-й Прокатной улице телефон Alcatel и 30 тыс. рублей.
Вчера, 12 марта, предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний безработный рецидивист, который признался, что гаджет выбросил, а деньги потратил.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU