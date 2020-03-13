Безработный рецидивист оставил знакомого из Саратова без 30 тыс. рублей

13 Март 2020 2020-03-13T16:44:23+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 40-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 23 января, с 20:00 до 20:30, его знакомые унесли из квартиры на 2-й Прокатной улице телефон Alcatel и 30 тыс. рублей.

Вчера, 12 марта, предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний безработный рецидивист, который признался, что гаджет выбросил, а деньги потратил.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU