В Саратове рецидивист отобрал у женщины телевизор и продал его

13 Март 2020 2020-03-13T15:16:09+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу телевизора у 41-летней женщины, которая проживает на Тульской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, малознакомый 31-летний мужчина ограбил ее: забрал телевизор марки Led стоимостью свыше 8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался рецидивист, который признался, что продал технику неизвестному на улице, а деньги потратил на себя.

На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU