В Саратове рецидивист отобрал у женщины телевизор и продал его
Сумма ущерба превысила отметку в 8 тыс. рублей
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Полиция Заводского района раскрыла кражу телевизора у 41-летней женщины, которая проживает на Тульской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, малознакомый 31-летний мужчина ограбил ее: забрал телевизор марки Led стоимостью свыше 8 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался рецидивист, который признался, что продал технику неизвестному на улице, а деньги потратил на себя.
На гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU