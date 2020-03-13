На два месяца закрыто кафе в Ртищеве
Причиной послужили нарушения санитарно-эпидемиологических требований
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В Ртищеве судебные приставы на два месяца приостановили деятельность кафе.
Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, это решение принял суд после проверок Управления Роспотребнадзора региона, которые показали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Собственнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства.
До возобновления работы заведения приставы будут проверять, как соблюдаются требования исполнительного документа.
ИСТОЧНИК KP.RU