На два месяца закрыто кафе в Ртищеве

13 Март 2020 2020-03-13T14:47:37+03:00

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В Ртищеве судебные приставы на два месяца приостановили деятельность кафе.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, это решение принял суд после проверок Управления Роспотребнадзора региона, которые показали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Собственнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства.

До возобновления работы заведения приставы будут проверять, как соблюдаются требования исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU