2020-03-13T15:17:41+03:00
Происшествия

Саратовец стал жертвой мошенника при покупке автозапчастей в интернете

Мужчина лишился более 20 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовец стал жертвой интернет-мошенника при покупке катализатора для иностранного авто.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, он нашел в интернете объявление, поговорил с продавцом и договорился об оплате.

Сначала гражданин перечислил 6 тыс. рублей предоплаты, а после получения фото запчасти и уверений от неизвестного, что он находится в транспортной компании, еще 18 тыс. рублей.

Однако товар он не получил: телефон абонента стал недоступен, а в организации сказали, что никаких отправлений не было.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24