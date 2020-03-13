Саратовец стал жертвой мошенника при покупке автозапчастей в интернете
Саратовец стал жертвой интернет-мошенника при покупке катализатора для иностранного авто.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, он нашел в интернете объявление, поговорил с продавцом и договорился об оплате.
Сначала гражданин перечислил 6 тыс. рублей предоплаты, а после получения фото запчасти и уверений от неизвестного, что он находится в транспортной компании, еще 18 тыс. рублей.
Однако товар он не получил: телефон абонента стал недоступен, а в организации сказали, что никаких отправлений не было.
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU