Саратовец стал жертвой мошенника при покупке автозапчастей в интернете

13 Март 2020 2020-03-13T15:17:41+03:00

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Саратовец стал жертвой интернет-мошенника при покупке катализатора для иностранного авто.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, он нашел в интернете объявление, поговорил с продавцом и договорился об оплате.

Сначала гражданин перечислил 6 тыс. рублей предоплаты, а после получения фото запчасти и уверений от неизвестного, что он находится в транспортной компании, еще 18 тыс. рублей.

Однако товар он не получил: телефон абонента стал недоступен, а в организации сказали, что никаких отправлений не было.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU