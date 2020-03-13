2020-03-13T13:49:49+03:00
Происшествия

Мошенник из Энгельсского района обманул банк на 572 тыс. рублей

Деньги он потратил на себя
Дарья Вострикова
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Полиция поселка Солнечный раскрыла мошенничество, которое совершил 26-летний житель Энгельсского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в помещении банка на проспекте Строителей он обманом завладел 572 тыс. рублей, которые принадлежат кредитному учреждению.

Мужчину задержали, он признался, что потратил деньги на себя. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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