Мошенник из Энгельсского района обманул банк на 572 тыс. рублей
Деньги он потратил на себя
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Полиция поселка Солнечный раскрыла мошенничество, которое совершил 26-летний житель Энгельсского района.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в помещении банка на проспекте Строителей он обманом завладел 572 тыс. рублей, которые принадлежат кредитному учреждению.
Мужчину задержали, он признался, что потратил деньги на себя. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU