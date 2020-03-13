В Саратове два дня будут ловить нетрезвых водителей
За нарушение закона можно лишиться прав на два года
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В Саратове два дня, 13 и 14 марта, будет проходить рейд «Нетрезвый водитель».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, дорожные инспекторы просят сообщать в полицию о водителях, которые сели за руль нетрезвыми.
За нарушение закона можно лишиться прав на два года или получить штраф в размере 30 тыс. рублей. Повторное нарушение закона несет за собой уголовную ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU