За ограбление и кражу у подруги из Саратова мужчина получил 2,5 года колонии

13 Март 2020 2020-03-13T13:08:00+03:00

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Суд признал 33-летнего жителя Самарской области виновным в покушении на кражу с банковского счета, грабеже и краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 24 ноября 2019 года он находился в одной из квартир дома на Октябрьской улице, где была его знакомая. Он решил перевести через телефон гражданки себе 4,5 тыс. рублей, но ошибся с привязанным номером. Эти действия пресекла потерпевшая.

Потом мужчина решил унести мобильник знакомой стоимостью более 14 тыс. рублей, толкнул ее и пригрозил физической расправой. Она выбежала из квартиры, чтобы вызвать полицию и позвать на помощь. Злоумышленник остался в помещении один и решил унести второй телефон стоимостью более 5 тыс. рублей, а также 3 тыс. рублей.

После этого он скрылся с места преступления, выпрыгнув из окна.

За свои преступления злоумышленник получил 2,5 года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU