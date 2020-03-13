За ограбление и кражу у подруги из Саратова мужчина получил 2,5 года колонии
Суд признал 33-летнего жителя Самарской области виновным в покушении на кражу с банковского счета, грабеже и краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 24 ноября 2019 года он находился в одной из квартир дома на Октябрьской улице, где была его знакомая. Он решил перевести через телефон гражданки себе 4,5 тыс. рублей, но ошибся с привязанным номером. Эти действия пресекла потерпевшая.
Потом мужчина решил унести мобильник знакомой стоимостью более 14 тыс. рублей, толкнул ее и пригрозил физической расправой. Она выбежала из квартиры, чтобы вызвать полицию и позвать на помощь. Злоумышленник остался в помещении один и решил унести второй телефон стоимостью более 5 тыс. рублей, а также 3 тыс. рублей.
После этого он скрылся с места преступления, выпрыгнув из окна.
За свои преступления злоумышленник получил 2,5 года исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU